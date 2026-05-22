22 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Мировой экономике предсказали кризис уровня 2008 года из-за цен на нефть

Мировой экономике предрекают кризис уровня 2008 года, если Ормузский пролив останется закрытым до августа. Аналитики Rapidan Energy Group предупреждают: блокировка этого пути создаст дефицит в 6 млн баррелей нефти в сутки. В таком случае странам придется вскрывать резервы, чтобы сдержать рост цен. Даже если пролив откроют в июле, стоимость барреля может подскочить до 130 долларов, пишет Lenta.ru.

Ситуацию осложнит летний туристический сезон, который резко увеличит спрос на топливо. Экономист Пол Диггл из компании Aberdeen полагает, что при затяжной войне в Иране нефтяные котировки могут взлететь до 180 долларов за баррель к концу года. Такой скачок цен спровоцирует глобальный финансовый коллапс и подорожание товаров по всему миру.

Ранее вице-премьер Александр Новак прогнозировал снижение цен на российскую нефть до 59 долларов в 2026 году и до 50 долларов к 2029 году, призывая власти не рассчитывать на сверхдоходы. Он объясняет это тем, что мировые конфликты замедляют экономику и снижают спрос на топливо, особенно в Азии, а укрепление рубля дополнительно сокращает прибыль бюджета. 

Теги: кризис, инфляция, цены


