Россельхознадзор заявил о проблемах поставки овощей и фруктов из Армении

Россельхознадзор выявлял проблемы с импортом из Армении не только цветов, но овощей и фруктов. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт.

"Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами", - сказал он в эфире ИС "Вести".

Накануне Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт цветов из Армении. Ведомство запрещает ввоз продукции, которую вырастили или отправили из этой страны. Служба приняла такое решение, чтобы защитить российские поля и сады от опасных болезней и насекомых. Представители Россельхознадзора пояснили: армянские органы власти давали гарантии качества, но инспекторы все равно находят в цветах вредителей, которые запрещены Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В последние месяцы власти Армении взяли курс на сближение с Евросоюзом. На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможный выход республики из ЕАЭС может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. По его словам, такой шаг может обойтись Армении как минимум в $5 млрд, что соответствует 15–20% ее ВВП. Также Володин сказал, что Россия поставляет газ Армении "себе в ущерб", получая взамен лишь "подлость и непорядочность Пашиняна".

МИД Армении заверил, что в повестке страны не стоит вопрос о выходе из ЕАЭС.