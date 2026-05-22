В Кызыле уволили двоих сотрудников детского сада после сообщений об уколах

Воспитатель и помощник воспитателя уволены в Кызыле после сообщений от родителей воспитанников детского сада о странных медицинских процедурах.

"На основании выводов служебной проверки воспитатель и помощник воспитателя уволены; руководителю детского сада указано на усиление контроля за соблюдением профессиональной этики", - сообщает мэрия города.

При этом, по данным с камер видеонаблюдения, факты применения физического насилия не установлены.

СМИ сообщали, что матери заметили на коже своих четырехлетних детей следы, похожие на проколы от иголок. Когда родители начали расспрашивать малышей, те рассказали пугающую историю. По словам детей, воспитательница и ее помощница уводили их в туалет и там делали уколы. При этом взрослые не знают, какой препарат персонал вводил дошкольникам и зачем. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ненадлежащем воспитании детей.