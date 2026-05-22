Лантратова просит МВД не депортировать блогера Черкашина

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась в МВД с просьбой помочь блогеру из Казахстана Ивану Черкашину урегулировать свой миграционный статус.

По ее словам, Черкашина ошибочно внесли в реестр контролируемых лиц, из-за чего заблокировали его счета. Блогер переехал из Казахстана в Россию в 2024 году, работал на заводе в Петербурге, призывал молодежь идти на производство. В конце 2025 года, не успев продлить документы, он выехал в Казахстан и вернулся, получив заверения, что проблем не будет. Однако миграционная служба не внесла данные о его трудовом договоре в базу, оформив его как вновь прибывшего, что грозит ему депортацией с запретом на въезд в Россию на пять лет. Он попал в реестр нарушителей.

Лантратова считает, что нельзя из-за технической ошибки депортировать соотечественника, тем более если он хочет жить и честно трудиться в России. Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмущен тм, что речь идет о "депортации русского из России", как будто это чужие люди. А правоохранительная и судебная системы равнодушны к этому факту.

Однако накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в ведомстве отреагировали. Черкашина уже пригласили в миграционное подразделение в Санкт-Петербурге для оформления документов, которые позволят урегулировать его правовой статус.