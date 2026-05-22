В Кызыле полиция проверяет воспитателей, которые тайно делали уколы детям

Полиция Кызыла начала проверку в одном из детских садов города. Несколько женщин написали заявления на сотрудников учреждения, в которых обвинили их в странных медицинских процедурах. Об этом сообщает издание "КП".

Матери заметили на коже своих четырехлетних детей следы, похожие на проколы от иголок. Когда родители начали расспрашивать малышей, те рассказали пугающую историю. По словам детей, воспитательница и ее помощница уводили их в туалет и там делали уколы. При этом взрослые не знают, какой препарат персонал вводил дошкольникам и зачем.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали случившегося. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ненадлежащем воспитании детей. Если вина сотрудников подтвердится, им придется ответить за опасные манипуляции с воспитанниками.

А в севастопольской школе №13 обрушился балкон, когда девятиклассники вышли на него ради выпускного снимка и, по предварительной версии, одновременно подпрыгнули для кадра. В результате падения пострадали девять подростков, трое из которых получили тяжелые травмы, включая переломы конечностей и ключиц.