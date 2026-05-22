СК: Четыре беспилотника нанесли прицельный удар по колледжу в ЛНР

ВСУ с помощью четырех БПЛА нанесли прицельный удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа, сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, в момент атаки в здании общежития предварительно находились 86 учащихся и один работник. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

В связи с массированной атакой возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ), добавили в СК.

МЧС сообщает, что из-под завалов извлечено тело одного погибшего. Также обнаружено местонахождение трех человек. Под обрушившимися конструкциями могут находиться еще почти 20 человек. Сейчас спасательные работы приостановили из-за угрозы повторной атаки.

Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что в ночь на 22 мая произошла атака БПЛА на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. По его словам, 35 человек получили ранения.

По данным Минздрава, в больницы ЛНР госпитализировали восемь пострадавших, трое из них – в тяжелом состоянии.

22.05.2026 09:18 Мск 35 человек пострадали при ударе ВСУ по корпусу и общежитию колледжа в ЛНР

