22 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Тюменская городская Дума к юбилею областной столицы организовала уникальную акцию «Город — это люди»

По инициативе Председателя Тюменской городской Думы Светланы Ивановой в год 440-летия областной столицы депутаты проведут уникальную акцию, в ходе которой расскажут о тех жителях, что совершают трудовые подвиги, добрые дела и смелые поступки. Информационная акция проводится совместно с Общественной палатой города и молодежной палатой при Думе.

Тюменские народные избранники, молодежь и общественники определили около 180 тюменцев разных поколений, профессий и интересов. Каждый из горожан уникален своими достижениями и деятельностью на благо города.

Как отмечают городские депутаты, акция «Город — это люди» — возможность не только получить заслуженное признание, но и вдохновить ярким примером других жителей на добрые дела.

Главная задача проекта не в том, чтобы выбрать лучших из лучших, а в том, чтобы продемонстрировать на конкретных примерах многогранность большой тюменской семьи. Среди участников акции — общественники, педагоги, ученые, медики, спортсмены, музыканты, работники культуры, руководители крупных предприятий. Четыре героя были определены из Молодежной палаты при Тюменской городской Думе. Общественная палата города предложила для участия в акции 20 человек, которых в состав палаты выбрали сами тюменцы.

Тюменские депутаты, работающие в своих округах, хорошо знакомы с активными горожанами, которые своим неравнодушием, готовностью помочь являются надежными помощниками в решении городских вопросов. При этом, народные избранники советовались с ТОСами, ветеранскими организациями, школами и другими учреждениями и организациями с тем, чтобы широко учесть мнения людей.

Как отметила Светлана Иванова, «Город — это люди» — не просто проект, а напоминание о том, что каждый тюменец, вкладывающий свои знания и душу в развитие малой родины, делает ее сильной, неповторимой, современной и по-настоящему родной.

"Юбилей — это, прежде всего, повод сказать «спасибо» нашим землякам. Ведь все сферы развиваются благодаря людям. Мы объединили тех, кто своим примером показывает: главное богатство Тюмени — ее жители. Они создают и развивают свою малую родину. Эти люди — фундамент прошлого, опора настоящего и будущего", — подчеркнула Светлана Иванова.

Проект будет состоять из комплекса событий, которые пройдут на различных площадках, чтобы как можно больше тюменцев могли с ними познакомиться.

Отметим, что уже сейчас городские депутаты публикуют теплые зарисовки о героях на своих личных страницах в социальных сетях под единым хештегом #ГородЭтоЛюди72. О героях акции будут подготовлены публикации, о них расскажут на радио, их фотографии будут размещены на десяти видеоэкранах города.

А ярким финалом проекта станет фотовыставка в Тюменской городской Думе, посвященная 440-летию Тюмени.

Креативный информационный проект к юбилею Тюмени выйдет далеко за стены городской Думы и станет по-настоящему городским событием, объединяющим офлайн- и онлайн-пространство областной столицы.

Теги: тюменская городская дума, город это люди, акция, светлана иванова, народные избранники


