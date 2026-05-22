Ретроавтомобили и рок-концерт: около 2 тысяч человек посетили мероприятия ТМК к Международному дню музеев

Корпоративные музеи Трубной металлургической компании (ТМК) открыли свои двери для более чем 2 тыс. посетителей в рамках мероприятий, посвящённых Международному дню музеев. В Музейно-выставочном центре Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) состоялось событие под названием "От проходной до гаража", а Музейный комплекс "Северская домна", находящийся на территории Северского трубного завода (СТЗ), предложил специальную программу в честь Года уральского рока, сообщает пресс-служба ТМК.

В рамках программы "От проходной до гаража" в МВЦ ПНТЗ и прилегающем сквере была организована выставка ретроавтомобилей, созданная в сотрудничестве с автоклубом Первоуральска. Этот проект предоставил гостям возможность погрузиться в атмосферу времени, когда автомобиль олицетворял не только средство передвижения, но и символ свободы, мечты и предмет гордости. В экспозицию вошли как ретроавтомобили, так и стенды с воспоминаниями владельцев легендарных машин — сотрудников ПНТЗ, а также материалы из семейных и заводских архивов. Важная часть проекта обращена к исторической связи ПНТЗ с автомобильной отраслью и рассказывает о развитии автоспорта в Первоуральске, который активно поддерживался и развивался благодаря сотрудникам предприятия.

Что касается программы Музейного комплекса "Северская домна", то вход в музей был бесплатным для всех желающих. Для посетителей проводились обзорные экскурсии по историческим локациям музея — доменному цеху и кричной фабрике XIX века. На уличных площадках музея была организована выставка мотоциклов мотоклубов Урала, в доменном цехе состоялся рок-концерт с участием музыкальных групп из Екатеринбурга и Кировграда, а в выставочном зале открылась персональная выставка молодого художника Ивана Конина под названием "Три стороны горизонта", в которой представлены работы в жанре реалистичной живописи.

По словам руководителя направления промышленного туризма ТМК Анны Трепаловой, компания видит свою задачу в том, чтобы корпоративные музеи стали центрами притяжения для жителей региона, а их досуг — познавательным, вдохновляющим и доступным.