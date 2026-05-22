Сергей Кравчук поздравил хабаровчан с 90-летием Кировского района города

Мэр Хабаровска поздравил 90-летним юбилеем Кировский район города на торжественном мероприятии, которое прошло в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец».

В мероприятии принимали участие выдающие жители района, вице-губернатор региона Сергей Кузнецов, председатель городской думы Андрей Белоглазов, заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Николай Антонов, почетные граждане города, ветераны, молодежь, участники СВО.

«За эти годы Кировский район превратился в один из самых динамично развивающихся районов города, где успешно работают крупные предприятия, возводятся новые жилые комплексы и социальные объекты, а также активно благоустраиваются общественные пространства. Особую роль в жизни района играют системообразующие предприятия федерального значения – «Газпром газораспределение Дальний Восток», Хабаровский НПЗ, Хабаровская ТЭЦ-2 и Хабаровский речной торговый порт. Они являются опорой экономики региона, обеспечивая стабильность и рабочие места для тысяч семей. Эти предприятия, как и прежде, чтят традиции трудовой доблести, заложенные поколениями кировчан. Для истории района 90 лет - возраст ещё молодой. Но за эти десятилетия выросло не одно поколение замечательных людей, которые строили его. Именно их стараниями, энтузиазмом и добросовестным трудом положено начало Кировскому району. Позвольте пожелать вам здоровья, добра и семейного благополучия. Уверен, что район и дальше будет стабильно развиваться и процветать», - обратился к участникам мероприятия мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В рамках мероприятия состоялось награждение жителей района, которые внесли значимый вклад в развитие города. Им вручили благодарственные письма. Для гостей мероприятия были организованы мастер-классы, приуроченные к Году единства народов России, объявленному Президентом. А в завершении перед собравшимися выступили с концертными номерами творческие коллективы района.