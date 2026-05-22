22 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.ru

Минтранс обновит российские дороги ради спасения жизней

Минтранс подготовил план реализации масштабной Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года. Специалисты ведомства сделают упор на расширение дорожной сети и обновление инфраструктуры. Об этом министерство сообщило в своем официальном канале.

Власти планируют строить обходы городов, чтобы убрать транзитные грузовики с улиц и ускорить доставку товаров. Рабочие продолжат расширять трассы, возводить новые развязки и строить надземные переходы, в том числе через железнодорожные пути. Эти меры помогут разгрузить сложные участки и обезопасить пешеходов.

Помимо строек, министерство пересмотрит обязательные требования к проектированию и ремонту дорог. Эксперты изменят правила так, чтобы снизить тяжесть последствий в случае аварий. Также специалисты разработают концепцию «умных» дорог, на которых движением будут управлять интеллектуальные системы.

Главная цель этой работы - выполнить поручение президента и резко сократить число жертв в ДТП. Минтранс рассчитывает, что новые меры помогут снизить смертность на дорогах в 1,5 раза к 2030 году. К 2036 году этот показатель должен упасть вдвое по сравнению с уровнем 2023 года.

Сообщалось, что по прогнозам Минтранса, к 2035 году в России будет работать 57 тысяч беспилотных грузовиков, которые возьмут на себя почти пятую часть всех перевозок. Ведомство уже одобрило концепцию перехода на автоматическое управление, ведь один такой робот заменяет две обычные машины и значительно ускоряет доставку. 

Теги: дороги, план, трасса


