22 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук на открытии новой спортплощадки сообщил, что в Хабаровске появится восемь таких уникальных локаций

В парке «Динамо» города Хабаровска состоялось торжественное открытие новой современной спортивной площадки. Как сообщили в администрации города, это первая из восьми спортплощадок, которые будут открыты в Хабаровске при поддержке Сбера в рамках партнёрства с правительством Хабаровского края.

Парк «Динамо» для хабаровчан - привычная локация для уличных тренировок, но до открытия площадки  современного оборудования для силового тренинга здесь не было.

(2026)|Фото: khv27.ru

На церемонии открытия собрались воспитанники спортивных школ города, чтобы опробовать новые тренажёры и сдать нормы ГТО.

Спортсменов приветствовали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и управляющий головным отделением по Хабаровскому краю Сбера Александр Стоянов.

(2026)|Фото: khv27.ru

«В Год спорта, объявленный Губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным, здесь, в парке «Динамо», появилась новая современная спортивная площадка. Мы смогли ее открыть благодаря поддержке Сбера - и это по‑настоящему значимый вклад в будущее наших жителей. Такие спортивные локации не просто украшают город - они меняют образ жизни людей к лучшему. Это места, где зарождаются спортивные традиции семей, где мальчишки и девчонки делают первые шаги к большим победам, а люди постарше сохраняют активность и бодрость в любом возрасте.  Восемь уникальных спортплощадок станут точками притяжения для любителей активного образа жизни и занятий спортом на свежем воздухе», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Следующую площадку откроют 30 мая, в день проведения благотворительного забега «Зелёный марафон», на набережной Амура, сообщил Александр Стоянов.

(2026)|Фото: khv27.ru

В парке "Динамо" при поддержке Сбера установлены новые тренажёры для силовых тренировок, на которых имеется функция регулировки нагрузки, они подходят как для любителей, так и для профессиональных атлетов. Инструкция по выполнению упражнений размещена на каждом тренажере. Одновременно могут заниматься до 20 спортсменов разного уровня подготовки. В центре площадки установлена многофункциональная рама для  кроссфит-тренировок. Обновлённая площадка уже  открыта для посетителей.

Теги: мэр хабаровска, сергей кравчук, спортплощадка, сбер, оборудование


