В Екатеринбурге обсудят цифровизацию промышленных компаний в условиях экономики

27 мая 2026 года в 14:30 в "Точке Кипения – Екатеринбург" (ул. Бориса Ельцина, 3А) соберутся представители региональной власти, институтов развития, научного сообщества и реального бизнеса. Как сообщили Накануне.RU в компании НИР-Центр, они обсудят актуальные вопросы цифровизации промышленных компаний в сегодняшних экономических условиях.

Уже более пяти лет тема цифровизации промышленности является одной из топовых в деловой программе крупнейших деловых событий, в том числе ПМЭФ и международной промышленной выставки "Иннопром". В качестве подготовки региональной команды экспертов к большим федеральным дискуссиям Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области совместно с компанией НИР-Центр организуют "круглый стол" на тему "Инвестировать нельзя отказать в финансировании новых проектов в ИТ" с участием ключевых участников процесса цифровизации промышленности региона.

Доля ИТ-затрат в промышленности неуклонно растет. В зарубежных компаниях – лидерах экономики расходы на ИТ доходят почти до 4 тысяч долларов на одного сотрудника. Отечественные компании ориентируются на цифры скромнее – до тысячи долларов на человека. Но даже эти вложения в сегодняшних экономических условиях требуют жесткого обоснования.

Стенд Москвы на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Как понять, что миллионы уходят в "цифру", а не в пустоту, какие альтернативные традиционным методам оценки, таким как коэффициент окупаемости инвестиций (КОИ), показатели эффективности применяют на практике – в рамках "круглого стола" будут рассмотрены реальные кейсы по управлению цифровизацией предприятий Свердловской области. Также обсуждение коснется существующих в регионе мер государственной поддержки, вопросов подготовки квалифицированных кадров, инструментов оптимизации ИТ-издержек в интересах повышения доходности предприятий и другие вопросы, остро стоящие перед всеми участниками процесса цифровой трансформации промышленности.

"Грамотные вложения в ИТ – это больше не статья расходов, которую режут в кризис первой, а базовое условие конкурентоспособности на рынке. ИТ напрямую влияет на производительность труда и капитализацию бизнеса. Да, остаются риски скрытых расходов и неэффективного управления, но, существуют понятные методики аудита, оптимизации и государственная поддержка, которые помогают эти риски нивелировать. Остались ли еще у кого-то сомнения, где ставить запятую – покажет обсуждение на "круглом столе", - отметил директор НИР-Центра Максим Пекин.

Среди спикеров:

  • Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области;
  • Евгений Шонов, министр цифрового развития и связи Свердловской области;
  • Игорь Зеленкин, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области;
  • Илья Обабков, ректор Уральского федерального университета;
  • Виталий Черепанов, директор АНО "Научно-техническое общество "Навигатор";
  • Максим Пекин, директор НИР-Центр;
  • Юрий Патанин, генеральный директор АНО "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области".

Регистрация на мероприятие обязательна. Пройти ее можно по ссылке.

Теги: предприятия, цифровизация, управление, Екатеринбург


