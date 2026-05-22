22 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика За рубежом
Фото: Reuters/Mike Blake

Илон Маск может стать первым в мире триллионером после выхода SpaceX на биржу

Благодаря выходу компании SpaceX на биржу Илон Маск приближается к статусу первого в мире триллионера. Ожидается, что торги акциями космической компании начнутся в июне.

В результате выхода SpaceX на рынок капитализация ее может составит $1,75 трлн. С помощью размещения части акций на бирже Nasdaq компания может привлечь до $80 млрд инвестиций, об этом говорится в опубликованном для инвесторов проспекте будущего эмитента.

"Наша миссия — создавать системы и технологии, необходимые для того, чтобы жизнь существовала на нескольких планетах, чтобы понять истинную природу Вселенной и распространить свет сознания до звёзд", - говорится в заявлении SpaceX. Компания является крупнейшим в мире производителей ракет и космических аппаратов, имеет многочисленные и очень дорогие контракты с правительством США.

Маск, который сейчас и так является самым богатым человеком на планете с состоянием в $807 млрд, может стать триллионером.

Из проспекта также стало известно, что инвестиции SpaceX в искусственный интеллект и основной капитал в прошлом году превысили $2 млрд, выручка составила $18,7 млрд, но за первые три месяца 2026 года убытки составили более $4,2 млрд.

Главным коммерческим сегментом бизнеса в SpaceX называют провайдера спутникового интернета Starlink. За первые три месяца 2026 года проект принес более $3,2 млрд прибыли, в 2025 году - $11,4 млрд.

Теги: Илон Маск, SpaceX, биржа, акции


