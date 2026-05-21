Вожатые Подмосковья получат по 70 тысяч рублей за работу летом

Московская областная дума 21 мая приняла закон о дополнительной поддержке вожатых. Инициативу выдвинул губернатор региона, чтобы привлечь молодежь к работе в детских центрах. Теперь вожатые из государственных и муниципальных лагерей Подмосковья смогут получить разовую выплату в размере 70 тысяч рублей. По прогнозам властей, деньги получат более 500 человек, а бюджет области выделил на эти цели свыше 37 миллионов рублей, сообщают "Известия".

Министр социального развития региона Андрей Кирюхин объяснил правила получения бонуса. Вожатый должен отработать в лагере минимум 42 дня в период с 29 мая по 31 августа. Это время можно набрать за три короткие смены по 14 дней или за две стандартные смены по 21 дню. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что такая мера поможет провести летний отдых детей на высоком уровне и станет хорошим стимулом для молодых специалистов.

Вопрос качественного отдыха детей остается важным и на федеральном уровне. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил уделять особое внимание безопасности и комфорту в лагерях. Сейчас в России активно обновляют инфраструктуру: каждый год строители ремонтируют жилые корпуса, столовые и медпункты. Эксперты отмечают, что спрос на путевки в Подмосковье и на южные курорты страны вырос в этом году более чем в три раза.

Сообщалось, что глава Тувы Владислав Ховалыг лично проконтролировал подготовку детского лагеря "Сайлык" к летнему сезону, где сейчас идет первая за 60 лет масштабная модернизация. На обновление двух корпусов, пищеблока и медпункта выделили более 15 млн рублей.