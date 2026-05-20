Кремль допустил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил проведение встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

Ушаков уточнил, что поездка российского лидера на данное мероприятие подтвердилась.

"Я думаю, что во всех случаях, если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, придут к какой-то встрече", - цитирует Ушакова ТАСС.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что теоретически встреча и Трампа на саммите АТЭС в Китае возможна. График встреч президента РФ на саммите будет верстаться позднее, добавил он.

Саммит АТЭС пройдет в Китае в городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.