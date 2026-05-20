МВД: Подростки, нападавшие на учебные заведения, чаще из благополучных семей

Подростки, нападающие на учебные заведения, чаще всего из полных, внешне благополучных семей. Об этом сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов.

По его словам, такие подростки, как правило, не пропускают уроки в школе, учатся удовлетворительно, не имеют конфликтов со сверстниками, положительно характеризуются учителями, на учетах не стоят. Родители таких детей не имеют финансовых трудностей, иногда работают в педагогической сфере или в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

Ранее в Госдуме заявили, что по уровню насилия в школах Россия уже догоняет США. Депутат Госдумы Олег Смолин призвал "дебюрократизировать систему образования, чтобы учитель смог работать с ребенком, а не бесконечно дрессировать на ЕГЭ и ОГЭ".