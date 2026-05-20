Власти нашли способ пресечь использование мошенниками одноразовых SIM-карт

В России предложен новый механизм борьбы с кибермошенниками, призванный затруднить использование ими одноразовых SIM-карт. Эта инициатива станет частью второго законопроекта, направленного на противодействие телефонному мошенничеству. О планах рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме "ЦИПР".

Предлагается, что расторгнуть договор на связь можно будет только спустя 90 дней после его оформления. А значит, мошенник не сможет моментально избавиться от SIM-карты, которую использовал для обмана, пояснил Григоренко. Также законопроект обяжет операторов прекращать взимание платы, если абонент уведомит о желании отказаться от услуг связи. По словам вице-премьера, для обычных граждан это не создаст никаких проблем.

В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект "Антифрод 2.0", который содержит около 20 мер против мошенников. Среди них – привязка счетов к ИНН, ограничение количества карт, блокировка фишинговых сайтов без суда и др. До конца весенней сессии планируется принять второй пакет мер. При этом Минцифры уже работает над третьим. С 2025 года было принято 11 федеральных законов в этом направлении.