"Арсенал" впервые за 22 года выиграл АПЛ

Лондонский "Арсенал" досрочно завоевал титул чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2025/26 гг.

За тур до конца чемпионата "Арсенал" лидирует в таблице с 82 очками. "Манчестер Сити" с 78 баллами находится на второй строчке и уже никак не сможет догнать лидера.

В 37 матчах АПЛ подопечные Микеля Артеты 25 раз победили, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

"Канониры" завоевали чемпионский титул АПЛ впервые за 22 года. Последний раз "Арсенал" становился чемпионом в сезоне 2003/04 гг. под руководством Арсена Венгера.

Добавим также, что 30 мая "Арсеналу" предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов UEFA против французского "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.