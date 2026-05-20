Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о продлении безвизового режима

В Пекине прошла официальная встреча президента России и председателя КНР. Среди прочего Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о продолжении практики безвизового режима.

Безвизовый режим был введен в одностороннем порядке Китаем с 15 сентября 2025 года, а с 1 декабря 2025 года Россия ввела зеркальный режим для граждан КНР. Изначально мера действовала до 14 сентября 2026 года.

"Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение <…> безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать", - сказал Путин во время общения с китайским лидером.

Ранее, в апреле 2026 года, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявлял, что Пекин готов продлить безвизовый режим для россиян ещё на год — до 14 сентября 2027 года. При этом эксперты отмечали, что Китай вряд ли пойдет на бессрочную отмену виз, отдав предпочтение ежегодной пролонгации режима.