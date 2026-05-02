В гостиницах Туапсе остаются 57 человек, эвакуированных с территории рядом с НПЗ

В гостиницах Туапсе остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

По его словам, люди обеспечены всем необходимым.

Напомним, 28 апреля произошла очередная атака украинских БПЛА на Туапсе, спровоцировавшая пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Жителей домов вблизи горящего НПЗ переселили в гостиницу. В оперштабе региона уточняли, что всего эвакуировали 58 человек.