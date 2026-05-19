По поручению Игоря Седова «Самый дружный дом» Астрахани поздравили депутаты городской Думы

«Самый дружный дом» в Астрахани расположен по адресу улица Дальняя, 3. По результатам Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор», который проводится в рамках федерального проекта «Школа ЖКХ» партии «Единая Россия» на протяжении трёх лет, звание «Самого дружного дома» присуждено именно этому дому.

Многоквартирный дом, обслуживаемый управляющей компанией «Акварель», стал победителем в одной из номинаций лучших практик управления МКД в конце 2025 года. Его жители совместно решают возникающие проблемы, организуют субботники и праздники, поддерживают друг друга в радостные и трудные моменты.

Сегодня на доме № 3 по улице Дальняя была установлена яркая табличка «Самый дружный дом». По поручению председателя Городской Думы Игоря Седова поздравить жителей пришёл руководитель комитета Городской Думы по строительству, депутат по округу № 12 Андрей Черничкин. Также в мероприятии принял участие ректор АГУ Игорь Алексеев.

Парламентарий поздравил жителей, отметив их активность и неравнодушное отношение к своему родному городу.

После официальной части жители дома-победителя, их соседи и гости мероприятия сели за празднично накрытый стол, выпили чай и обсудили важные вопросы в тёплой, дружеской обстановке.