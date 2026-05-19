Экс-вице-мэр Екатеринбурга Контеев не смог оспорить выговор за прогулку в нижнем белье по колонии

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, пробывший в колонии 14 лет, попытался оспорить ряд выговоров, объявленных ему в апреле и мае 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Выговоры, в том числе и устные, были объявлены за два пропуска завтраков в апреле, нахождение в нательном белье без форменной куртки, а также за выход за пределы изолированного участка колонии без разрешения администрации. Суд изучил материалы дела, включая рапорты должностных лиц, и фотоматериалы. Каждое из правонарушений нашло свое подтверждение.

Контеев настаивал, что отсутствие в столовой и нахождение вне своего участка были обусловлены приступом хронического заболевания и посещением храма. Однако, как отметили в Тагилстроевском районном суде, правила внутреннего распорядка (ПВР) не предполагают отступлений от выполнения обязанностей ни по каким причинам, а разрешение на выход за пределы участка сам осужденный не получал.

Решение было обжаловано административным истцом и его представителем. Но и Свердловский областной суд не усмотрел оснований для отмены либо внесения изменений в решение суда первой инстанции.

Напомним, экс-вице-мэр был осужден за различные преступления, в том числе вымогательство, покушение на убийство, мошенничество в особо крупном размере и легализацию денег или иного имущества, приобретенных преступным путем. В дальнейшем по некоторым эпизодам истек срок давности. По совокупности приговоров Виктору Контееву назначили 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на один год.

Весной прошлого года бывший вице-мэр Екатеринбурга был освобожден по УДО. Он покинул колонию, где провел почти 14 лет.