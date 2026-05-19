На Падел-арене РМК прошел рейтинговый турнир Федерации падела России

В Екатеринбурге на Падел-арене РМК состоялся рейтинговый турнир Федерации падела России категории ФПР 500.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, участие в нем приняли 48 спортсменов из 13 городов России и шести стран мира. В течение трех дней участники боролись за рейтинговые очки и денежные призы.

Представители Академии падел РМК заняли места на пьедестале, но "золото" досталось паре из Москвы. Семен Ражев с аргентинцем Лукасом Аллеманди заняли второе место, уступив со счетом 6:7, 7:6, 3:6 в финале москвичам Даниэлю Литвинову и Павлу Лаврикову.

Третье и четвертое место заняли также спортсмены Академии падел РМК. Дмитрий Мягков и Николай Манюков обыграли со счетом 6:3, 6:2 своих одноклубников Даниела Пашаяна и Арнау Рибу.

"На мой взгляд, это один из лучших в России турниров по качеству: организация, поддержка, судьи на каждом матче, видеоповторы, также призовые хорошие. Все это дополнительно мотивирует приезжать, стараться и бороться. Здесь постоянно сильные составы, и мы хотим в таких турнирах принимать участие. И, конечно, будем дальше приезжать", - поделился впечатлениями победитель турнира RCC Padel Open Павел Лавриков.