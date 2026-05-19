На редакцию "Московского комсомольца" напали неизвестные с оружием

На офис редакции газеты "Московский комсомолец" в Москве совершено нападение.

"Неизвестные люди в масках, с оружием и в камуфляжной форме ворвались во вторник днем в здание редакции "МК" на улице 1905 года. Несколько человек вели себя грубо, отказались предъявить документы, угрожали сломать двери и турникеты на входе в редакцию", - говорится в сообщении редакции.

На видеокадрах с камер наблюдения видно, как несколько мужчин в масках проходят через турникеты на входе вместе с обычными посетителями и сотрудниками.