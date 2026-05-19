Экс-игрок "Уралочки" Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола

Известная спортсменка, экс-игрок свердловской "Уралочки" Екатерина Гамова осенью будет введена в Международный зал славы волейбола.

Как сообщили Накануне.RU во Всероссийской федерации волейбола, торжественная церемония состоится 17 октября в американском городе Холиок. Кроме Гамовой на включение в Зал славы в 2026 году из россиян претендовали Олимпийский чемпион Юрий Панченко и один из авторов победы российских волейболистов в финале Олимпийских игр 2012 года в Лондоне тренер Владимир Алекно.

Екатерина Гамова является обладательницей двух серебряных наград Олимпийских игр. Также спортсменка – двукратная чемпионка мира и Европы. Она завершила карьеру в сборной России в 2012 году.

Несколько лет спустя, в 2016 году, Гамова объявила о завершении карьеры в спорте. А через год экс-волейболистка представила свою автобиографию "Game over, жизнь продолжается".