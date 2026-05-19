Таиланд вдвое сокращает срок безвизового режима для россиян

Власти Таиланда одобрили сокращение срока безвизового пребывания для граждан более чем 90 стран, в том числе России. Теперь вместо 60 дней в стране без получения визы можно будет находиться только месяц, сообщают местные СМИ. При этом правительство Таиланда собирается для каждой страны индивидуально определить типы виз, которые будут выдаваться для пребывающих в стране свыше 30 дней.

Ранее также сообщалось, что в Таиланде усилятся проверки иностранцев – сроки их пребывания и соответствие визы роду занятий.

Таиланд станет этим летом одним из немногочисленных доступных россиянам туристических направлений с прямым перелетом. Всего же в летний сезон прямыми рейсами из России можно будет улететь в 31-32 страны. Это на четверть меньше, чем в зимнем расписании и в три раза меньше, чем в СССР во времена "железного занавеса", посчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).