99,9%. ЦПКиО Екатеринбурга все же готовится принять у себя "Фестиваль барбекю"

"Фестиваль барбекю" может пройти в этом в ЦПКиО. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

"Ваш любимый фестиваль в Историческом сквере Екатеринбурга запретила полиция. Не отчаивайтесь: площадка с вероятностью 99,9% переедет туда, где она была много лет до того - в ЦПКиО", - говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что этот вопрос пока решается и, если площадку все же признают подходящей, фестиваль состоится.

В то же время, организатор события Наталья Черепанова заявила, что они уже договорились с ЦПКиО, а потому фестиваль переносится на фан-зону.

"Ребята пошли навстречу. Все будет в те же даты: 23-24 мая", - передает слова Черепановой ЕАН.

Ранее сообщалось, что полиция не согласовала проведение "Фестиваля барбекю" на Плотинке в центре Екатеринбурга. Якобы, площадка могла быть небезопасна для посетителей. Из-за этого организаторы заявили об отмене мероприятия и посетовали на то, что многие, кто собирался участвовать в нем, понесли убытки. Тогда же канал "Екатеринбург. Главное" сообщил, что в качестве альтернативы организаторам предложили Парк им. Маяковского - более безопасную, охраняемую и проверяемую площадку.

В этом году "Фестиваль барбекю" должен отпраздновать свое 15-летие. Запланированы чемпионаты по барбекю, мастер-классы от шеф-поваров екатеринбургских ресторанов и мероприятия, посвященные продвижению туризма в Свердловской области.