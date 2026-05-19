Налетчик в очках украл из ювелирного магазина золото на 5 млн

В Ачинском округе Красноярского края мужчина в очках ограбил ювелирный салон. Вечером 24 марта он зашел в магазин и притворился обычным покупателем. Злоумышленник попросил продавца показать ему золотые цепочки. Когда консультант выставила перед ним лоток с драгоценностями, мужчина внезапно схватил украшения и быстро выбежал на улицу.

Краевое управление МВД оценило ущерб более чем в пять миллионов рублей. Сейчас полицейские изучают записи камер и опрашивают свидетелей, чтобы найти преступника. Оперативники уже возбудили уголовное дело о грабеже и просят жителей региона помочь в поисках подозреваемого. Любая информация от очевидцев может помочь следствию вернуть похищенное золото.

Ранее таможенники в Благовещенске задержали 44-летнего иностранца, который пытался вывезти в Китай золото в кроссовках. Инспектор обнаружил под стельками обуви лом драгоценных металлов весом более 230 граммов, когда сработал металлодетектор. Стоимость контрабанды оценили в 2,5 млн рублей.