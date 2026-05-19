"Единая Россия" выступила против запрета соцсетей для детей

"Единая Россия" отвергает даже саму идею ввести возрастной ценз в 14 лет для доступа к соцсетям. Об этом сообщил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский.

Он считает, что регулирование доступа детей к соцсетям – это сфера ответственности семьи. В партии считают, что общество устало от ограничительных мер. Вместо запретов там предлагают сосредоточиться на развитии российских цифровых платформ, где можно было бы системно бороться с опасным контентом.

Инициативу по ограничению доступа для детей до 14 лет поддерживают многие эксперты. Также 83% россиян поддержали бы введение ограничений на показ детям нежелательного контента и верификацию возраста в соцсетях, показал опрос ВЦИОМ.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина недавно призвала запретить детям регистрацию с соцсетях. В частности, многочисленные случаи нападений в школах явно связаны с соцсетями.

Запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет ранее ввели Австралия, Малайзия и Испания, многие другие страны - в процессе законодательных изменений.