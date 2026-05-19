В Санкт-Петербурге и Ленобласти сбои в работе мобильного интернета

С утра 19 мая в Санкт-Петербурге отсутствует мобильный интернет. Связи на мобильных устройствах нет в Центральном, Приморском, Пушкинском, Петроградском, Василеостровском, Красногвардейском районах, на Юго-Западе, в Колпино, передает "Фонтанка".

Сайт регистрации сбоев Detector404.ru зафиксировал всплеск жалоб на ситуацию в Петербурге и – в меньшей степени – в Ленинградской области.

Позже губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в мессенджерах о введении в регионе режима беспилотной опасности. "Возможно понижение скорости мобильного интернета", - сообщил он.