19 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Дипломы выпускников вузов уже на 50% генерируются ИИ

Анализ дипломных работ выпускников вузов с помощью ИИ-детекторов показал, что уже почти на 50% они генерируются ИИ. И этот процент растет очень быстро. В ближайшие годы выпускные квалификационные работы могут полностью исчезнуть. Формально они останутся, но это будут сгенерированные ИИ тексты. Такие данные приводят "Известия", ссылаясь на исследования спецплатформы Retext.ai.
Нейросети чаще всего генерируют дипломы выпускникам экономических и ИT-направлений – у них доля ИИ может достигать 60%. При этом количество работ, где ИИ практически не задействован, резко сократилось с 70% в 2022 году до 23% в 2025-м.

Специалисты выяснили, что студенты все чаще обращаются к моделям от OpenAI, о чем говорит популярность запроса "как написать диплом с помощью ChatGPT". За два последних года число запросов такого типа удвоилось. Ожидается, что при сохранении динамики в этом году до 60% всех дипломов будет сгенерировано ИИ.

Специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов ранее рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что ИИ выхолащивает образование.

"Школьники и студенты получают задания, отдают их ИИ и потом, не читая, сдают обратно, и потом у них возникает идея, что знать не обязательно - надо сдать. Профессора говорят, что они не знают, кого они выпускают, а через год, два, три эти люди попадут в промышленность, в оборонку и так далее, и будут там тоже имитировать работу", - рассказал Ашманов.

Теги: искусственный интеллект, вузы, студенты, выпускники


