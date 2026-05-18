В Челябинске тысячи школьников отдохнут в лагерях

Глава Челябинска Алексей Лошкин провёл аппаратное совещание. Одной из тем стали летний отдых и оздоровление горожан.

В этом году более 24,5 тыс. школьников проведут время в городских лагерях, которые развернут в 136 школах. Еще порядка 24 тыс. детей отправятся на отдых в загородные лагеря. Трудовые отряды в летние каникулы примут на работу около 1,5 тыс. подростков.

Отдельно муниципалитет закупает путевки для детей, которые нуждаются в особой защите государства. Это льготные категории, включая семьи участников СВО. Для них на первую смену уже приобретено 510 путевок, сообщает пресс-служба мэрии.