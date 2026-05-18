В Челябинске открыт купальный сезон

Глава Челябинска Алексей Лошкин провёл аппаратное совещание. Его темой стало, в частности, начало купального сезона.

Все девять муниципальных пляжей в Челябинске открыты для посетителей. Выставлены посты матросов-спасателей. Только 16-17 мая муниципальные пляжи посетили более 4 тыс. человек. Спасатели оказали первую медицинскую помощь восьми посетителям, а на пляже "Городской" спасли женщину.

"Через неделю начнутся каникулы, поэтому важно именно сейчас напомнить школьникам о правилах поведения на водоемах в рамках уроков "Разговоры о важном". Жителей города прошу отдыхать на официальных пляжах, купаться только там, где это разрешено, и не оставлять детей без присмотра. Слишком высока цена беспечности и игнорирования правил", - цитирует Лошкина пресс-служба мэрии.