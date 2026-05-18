В США умер заболевший хантавирусом пациент

В американском Колорадо умер заразившийся хантавирусом человек.

В департаменте общественного здравоохранения и окружающей среды Колорадо сообщили, что этот штамм хантавируса регулярно встречается в штате в это время года. Специалисты ищут источник заражения пациента, пишет "Интерфакс". В США особо отметили, что эта смерть никак не связана с вспышкой этой болезни на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане.

Напомним, около 150 человек на круизном лайнере MV Hondius оказались в эпицентре вспышки хантавируса. Погибли три человека с корабля, еще у десятка выявлены симптомы или антитела в крови. Опасность выявленного на корабле штамма хантавируса заключается в высокой смертности и возможности передачи от человека к человеку. В ВОЗ заявили, что признаков начала более масштабной вспышки хантавируса Андес на данный момент нет.