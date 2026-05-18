АТОР: Во времена СССР прямыми рейсами было доступно больше стран, чем сейчас

Этим летом прямыми рейсами из России можно будет улететь в 31-32 страны. Это на четверть меньше, чем в зимнем расписании и в три раза меньше, чем в СССР во времена "железного занавеса", посчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Часть направлений летом сворачивается из-за сезонности, стоимости топлива, геополитических факторов, в том числе из-за ближневосточного кризиса.

Максимальный спектр маршрутов этим летом будет такой: Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Эфиопия.

В АТОР отмечают, что в часть из этих стран пакетные туры продавать нельзя с марта 2026 года, так что для массового туризма доступны в лучшем случае полтора десятка стран.

При этом, по данным отраслевого союза, россияне не потеряли интерес к вылетам за границу, наоборот, они стали летать активнее, но спрос сосредоточился на нескольких направлениях.