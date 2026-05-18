Два астероида-двойника челябинского метеорита пролетят мимо Земли

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о редком событии: в течение одних суток рядом с Землей пронесутся сразу два крупных астероида. Астрономы открыли объекты 2026 JH2 и 2026 KB совсем недавно, 10 и 13 мая. Оба небесных камня имеют диаметр около 20 метров. По размеру они почти полностью совпадают с метеоритом, который упал в Челябинске в феврале 2013 года. Несмотря на такое сходство, в этот раз космические гости не угрожают безопасности нашей планеты, сообщает РИА Новости.

Первым к Земле приблизится астероид 2026 KB. Он пролетит в 230 тысячах километров от нас в 18:15 по московскому времени. Второй объект, 2026 JH2, окажется еще ближе - дистанция до него составит всего 91 тысячу километров. Это случится в час ночи 19 мая.

Исследователи отмечают, что для 2026 года это рекордное сближение для тел такого размера. Траектории движения астероидов понятны, поэтому ученые исключают возможность их падения на Землю: на таком малом расстоянии никакие природные силы уже не изменят их путь.

Любители астрономии смогут увидеть второй астероид через полупрофессиональные телескопы. Его яркость позволит заметить объект, хотя сделать это будет трудно из-за очень высокой скорости движения по небу.

Ранее сообщалось, что около Земли пролетит только один космический объект. Его обнаружили специалисты американской программы Mount Lemmon Survey всего за девять дней до встречи, что подчеркивает важность постоянного сканирования неба для поиска потенциально опасных небесных тел.