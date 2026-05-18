Вход в интернет по паспорту является очевидным и неправильным решением - Касперская

Периодически высказываемая идея сделать вход в интернет только идентифицированным пользователем является очевидной хорошей и неправильной идеей. Она хороша лишь тем, что преследует благую цель, но ее результаты ни к чему хорошему не приведут. Так считает президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.

Она уверена, что это не поможет. Мошенники будут просто воровать чьи-то имена и ID, в том числе через дипфейки, зато простого законопослушного гражданина это сделает абсолютно прозрачным и уязвимым. Ведь по улицам люди не ходят со своими именами и другими персональным данными на лбу, так зачем это требовать в сети. Это никак не поможет, потому что мошенники априори стоят вне правового поля. Они лишь получат для себя больше возможностей.

"Говорят, что вот мы всех идентифицируем. Но это техническая мера, она не решит социальную проблему. И уже на следующий день эта мера станет уязвима", - подчеркнула эксперт.

В 2025 году эту идею поддержал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Он призвал ввести идентификацию подростков для доступа к контенту 18+. Однако оговорился, что действовать нужно очень аккуратно из-за угрозы утечек персональных данных.