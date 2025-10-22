Депутат Немкин: Есть идея идентификации пользователей для доступа к контенту 18+

Есть идея введения обязательной идентификации пользователей при доступе в интернете к контенту категории 18+. Об этом написал член Комитета Госдумы по информационной политике, координатор партпроекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Он признал, что тема требует обсуждения, о ее поддержке говорить пока очень рано. Но защита несовершеннолетних от опасного контента — это важная задача. Нужно делать все возможное, чтобы предотвратить доступ подростков к материалам, которые могут повлиять на их психоэмоциональное развитие.

"Однако реализация подобной меры требует очень аккуратного подхода, чтобы обеспечить безопасность и защиту детей, но при этом не создать лишних ограничений", - заключил депутат.

Эксперты отмечают, что фактически любой российский ребенок может получить доступ, например, к порнографии, так как для этого достаточно поставить галочку, что тебе исполнилось 18 лет.

На днях член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров предложил ввести обязательную идентификацию пользователей для доступа к такому контенту по данным паспорта, водительских прав или банковской карты. Технически никаких проблем это не составит. Развитие технологий - это одно, но оно не должно вредить развитию детей. И власти должны действовать. Он приводит данные, что несовершеннолетние в интернете в 25% случаев попадаются на уловки мошенников, а 5% становятся сначала жертвами, а потом и преступниками.