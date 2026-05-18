Роспотребнадзор направит эпидемиологов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола

Специалисты Роспотребнадзора вылетают в Уганду, чтобы помочь местным врачам справиться со вспышкой лихорадки Эбола. Опасную инфекцию вызвал вирус Бундибуджио. Сначала заболевание зафиксировали в Демократической Республике Конго, но вскоре врачи обнаружили случаи заражения и в Кампале - столице соседней Уганды. Власти африканской страны попросили Россию о помощи, и ведомство оперативно сформировало группу экспертов для проведения эпидемиологического расследования, сообщает РИА Новости.

Россия также передаст Министерству здравоохранения Уганды современное оборудование и расходные материалы. Роспотребнадзор отправит партнерам диагностические тесты, которые разработали и уже используют российские научные организации. Эти системы позволяют быстро и точно определять вирус в организме.

Российские специалисты на месте изучат, как распространяется болезнь, и помогут коллегам из Уганды наладить работу по защите населения от эпидемии.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что хантавирус Андес начал мутировать и постепенно адаптироваться к организму человека. Хотя вирус уже научился передаваться от человека к человеку, эксперт называет это естественным процессом и не видит причин для паники.