ПВО Литвы не зафиксировали украинский беспилотник, упавший возле деревни

Упавший на территории Литвы беспилотный летательный аппарат не был зафиксирован системой воздушного контроля, сообщил министр обороны Робертас Каунас.

"Нам необходимо время, чтобы военно-воздушные силы интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками", – пояснил министр. Его цитирует ТАСС.

Дрон упал в 17 мая вечером вблизи деревни Самане Утенского района. Местные жители сообщили, что аппарат рухнул в поле. Национальный центр управления кризисами Литвы заявил, что дрон, вероятнее всего, был запущен с Украины.

Ранее президент страны Гитанас Науседа подчеркивал, что Литва намерена сбивать любые дроны, нарушающие ее воздушное пространство. Страны Прибалтики неоднократно сообщали о появлении в их воздушном пространстве беспилотников, которые впоследствии идентифицировались как украинские. Но Литва не позволит использовать свою территорию для операций против других стран, заверил Науседа.