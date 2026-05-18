Российских гимнастов допустили до международных стартов под национальным флагом

Международная федерация гимнастики World Gymnastics допустила российских гимнастов до международных стартов под флагом и с гимном – решение принял исполнительный комитет организации, заседавший в Египте 17 мая.

"Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику", - говорится в заявлении Федерации гимнастики России.

Ожидается, что первыми стартами, где российские спортсмены выступят под своим флагом, будут этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане в конце мае-июне 2026 года.