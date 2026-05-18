Baza: пермский школьник вскрыл правовую брешь в российской системе образования

Пермский школьник вскрыл правовую брешь в российской системе образования — детей годами заставляли расписываться в журналах по технике безопасности без каких-либо законных оснований, сообщает "База" со ссылкой на семиклассника.

По его словам, в школе каждый триместр все ученики ставят подписи в журналах инструктажей, даже не вникая в их содержание. Подростка смутило, что юридическую силу подпись обычно приобретает с 14 лет, однако в школах расписываются даже дети 11 и 12 лет.



После этого юноша направил обращения в Минобразования и Минпросвещения, а родитель одного из учеников — в прокуратуру. В ответах чиновники фактически подтвердили: обязанности подписывать журналы у детей нет, а подписи используются лишь как фиксация присутствия на инструктаже.



Тогда порядок проведения таких инструктажей вызвал у школьника еще больше вопросов, ведь ученики ставят подписи быстро, формально, а содержание им никто не объясняет. При этом подобные документы могут использоваться как подтверждение соблюдения требований безопасности в случае проверок или чрезвычайных ситуаций.



В итоге прокуратура Дзержинского района Перми признала жалобу обоснованной. В школе "ЭнергоПолис" выявили нарушения при проведении инструктажей по технике безопасности: директору внесли представление и потребовали привести внутренний регламент в соответствие с законодательством.