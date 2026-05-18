США пока не продлили смягчение санкций против российской нефти - Bloomberg

Истек срок действия временного смягчения санкций США в отношении российской нефти, и они не были снова продлены. Хотя вероятность этого достаточно высока. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, закончился короткий срок временных послаблений, введенных в марте. Они вызвали разногласия, особенно в Европе. Критики отмечали, что ослабление санкционного режима способствовало увеличению доходов России от продажи нефти. По их мнению, даже частичное снятие запретов для уже отгруженной нефти позволило России извлечь выгоду из резкого роста цен на энергоносители.

В то же время ряд стран, включая Индию и Индонезию, выступали за продление срока действия послаблений. Это обусловлено напряженной ситуацией на энергетических рынках, вызванной войной в Иране и ограничением транзита через Ормузский пролив.

В апреле американская сторона уже заявляла о намерении не продлевать действие послаблений, но через два дня после соответствующего заявления министра финансов Скотта Бессента они были продлены. Не исключено, что это может повториться снова, учитывая сохраняющуюся неопределенность вокруг Ормузского пролива, заключает агентство.