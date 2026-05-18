18 Мая 2026
Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска поздравил с 35-летием городского союза женщин активисток

Накануне активные женщины  города провели подведение итогов работы и наметили планы на будущее. Состоялось отчетное собрание, приуроченное к 35-летию Хабаровского городского союза женщин. Председатель организации Наталья Ляшко рассказала об основных направлениях деятельности, отметив, что союз является членской организацией Союза женщин России и свою работу строит в партнерстве с ним и, опираясь на его планы.

«Продумывая стратегию своей работы, мы выбирали направления, которые обозначает всероссийская организация. А там призывают ориентироваться в первую очередь на национальные проекты, уточнила Наталья Ляшко. - Главный для нас - «Семья», в который входят пять федеральных проектов. В том числе: «Поддержка материнства и детства», «Развитие культуры», «Активное поколение». И что интересно - на нашей стратегической сессии прозвучали эти же направления для работы. Названы они чуть иначе, но смысл имеют тот же. Мы их определили так: поддержка женщин, семьи и детей, пропаганда семейных ценностей, чествование женщин-ветеранов, противодействие фальсификации истории, сохранение памяти о важных исторических событиях, патриотическое воспитание молодежи, международное сотрудничество с женскими организациями стран АТР и оказание помощи и поддержка участников специальной военной операции и членов их семей».

(2026)|Фото: khv27.ru

С 35-летием городского союза женщин активисток поздравил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Хабаровский городской союз женщин - одна из самых авторитетных общественных организаций краевого центра. За эти годы женское сообщество обрело опыт и уважение в обществе, сплотив в своих рядах активных и инициативных женщин. Роль женщины в нашей жизни неоценима. Женщины города активны, они трудятся в различных областях экономики, воспитывают детей, создают уют в своих домах, находя время на общественную деятельность. Благодаря вашим инициативам и мероприятиям заботу и внимание ощутили многодетные семьи, женщины в трудной жизненной ситуации, мамы и жены участников СВО. Именно на женские плечи сегодня легли заботы о наших бойцах и оказание им помощи, вы шьете, вяжете, мастерите талисманы, изготавливаете сухие души и собираете гуманитарную помощь воинам и жителям пострадавших территорий. Делаете все возможное для нашей победы. Администрация Хабаровска тесно взаимодействует с городским женским активом, поддерживает инициативы и начинания, выступает партнером в добрых делах. Поздравляю Союз женщин Хабаровска со знаменательной датой! Выражаю вам самые искренние, добрые и теплые слова признательности и благодарности за вашу работу. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - сказал глава краевого центра.

(2026)|Фото: khv27.ru

Также представительниц женской общественности поприветствовали депутаты краевой и городской думы, председатель краевого союза женщин Екатерина Серикова и председатель Общественной палаты Хабаровска Виктория Трегубенко.

Теги: сергей кравчук, городской союз женщин, мэр хабаровска


