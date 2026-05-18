Семак приблизился к рекорду Романцева по титулам чемпиона России

Петербургский "Зенит" накануне в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу, став единоличный лидером по данному показателю (у московского "Спартака" 10 чемпионств).

В последнем туре петербуржцы в гостях с минимальным счётом (1:0) обыграли "Ростов". Итоговое преимущество перед финишировавшим на втором месте "Краснодаром" составило два очка.

При главном тренере Сергее Семаке сине-бело-голубые побеждают в РПЛ уже в седьмой раз. По количеству чемпионств в качестве тренера он теперь уступает только Олегу Романцеву, у которого восемь чемпионств со "Спартаком".