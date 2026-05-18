Рынок доставки продуктов в России показал рекордно низкий рост

Российский рынок e-grocery за первые три месяца 2026 года заработал 482 млрд рублей. Оборот вырос на 23,9% по сравнению с прошлым годом, но аналитики Infoline называют этот результат самым слабым с начала 2023 года. Для сравнения: в начале 2024 года рынок рос в два раза быстрее. Крупные сети тоже почувствовали перемены: онлайн-продажи прибавили 18,8%, а заказы через партнеров-агрегаторов и вовсе сократились почти на 20%, пишет "Ъ".

Эксперты выделяют две главные причины такого торможения. Во-первых, в некоторых регионах начались перебои с мобильным интернетом. В АКИТ объясняют: когда связь пропадает, сервисы просто перестают работать, и люди не могут оформить заказ. Во-вторых, россияне начали активно экономить. Представители АКОРТ отмечают, что люди теперь дольше выбирают товары и сравнивают цены, стараясь тратить меньше как в интернете, так и в обычных магазинах.

При этом традиционные походы за продуктами теряют популярность еще быстрее. Трафик в супермаркетах внутри торговых центров упал на 5%. По данным "Платформы ОФД", люди стали совершать на 2% меньше покупок в реальных магазинах. В среднем один визит обходится покупателю в 1,2 тысячи рублей. На ситуацию повлияла и плохая погода: из-за сильных снегопадов и заморозков люди чаще оставались дома и выбирали доставку вместо похода на улицу.

В итоге доля онлайн-продаж в общем объеме торговли едой выросла с 5,7% до 6,6%. Сейчас большинство клиентов ритейлеров совмещают оба способа покупок. Эксперты прогнозируют, что к 2028 году через интернет будут продавать 10% всех продуктов в стране. Однако для самих компаний онлайн-канал остается сложным из-за дорогой логистики. Чтобы не работать в убыток, ритейлеры стараются снижать расходы на курьеров и часто ставят в приложениях цены выше, чем на полках магазинов.

Сообщалось, что правительство расширяет систему "Честный знак", вводя с сентября 2026 года обязательную маркировку для замороженных продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд. Каждая упаковка получит уникальный цифровой код, который позволит государству отслеживать путь товара от завода до кассы и бороться с нелегальным оборотом, достигающим в этом секторе 19%.