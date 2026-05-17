"Зенит" стал 11-кратным чемпионом России по футболу

Петербургский "Зенит" стал чемпионом России по футболу. Спортсмены одержали победу на выезде над "Ростовом".

Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону. О победе и статусе сообщает пресс-служба клуба.

РИА Новости уточняет, что мачт завершился победой "сине-бело-голубых" со счетом 1:0. Мяч забил Александр Соболев (14-я минута), реализовавший пенальти. "Зенит" набрал 68 очков и завоевал золото чемпионата России в 11-й раз, став единоличным национальным рекордсменом.