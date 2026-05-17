Сотрудникам подведомственного ФСБ ФГУПа вменили хищения

ФСБ занялась расследованием дела о масштабных хищениях в подведомственном самой спецслужбе ФГУП "Комплекс".

По делу начались аресты. Под стражу отправлены несколько руководителей и сотрудников предприятия.

"Комплекс" отвечает за реализацию "высвобождаемого движимого и недвижимого имущества" подразделений органов госбезопасности. На продажу на аукционах предприятие выставляет различные лоты – от недвижимости и медоборудования до полушубков и автомобильных колес, пишет "Ъ".