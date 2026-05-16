Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, обсуждались вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Также шла речь о развитии российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях. Был отмечен успех в этом направлении.

Президенты условились о продолжении активных двусторонних контактов. Также Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта.

Напомним, сегодня Кремль официально объявил о скором визите президента России в Китай.