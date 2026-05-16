СК возбудил дело после нападений бойцовских собак на людей в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападений собак на людей в Екатеринбурге. Им уже заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.

Накануне стало известно, что в столице Урала собаки бойцовской породы систематически нападают на жителей одного из домов по улице Белинского. По словам пострадавших, хозяйка животных гуляет с ними в состоянии алкогольного опьянения, а сами псы находятся без намордников.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Также сегодня прокуратура начала проверку после нападения собак на ребенка и его старшую сестру в Екатеринбурге.